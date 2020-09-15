Вечірнє зведення штабу ООС: троє військових із бойовими травмуваннями і збитий безпілотник бойовиків

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що від початку поточної доби на ділянках відповідальності ЗСУ було зафіксовано одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня.

«Зокрема, у районі населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника типу «МЕВІК» із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС повідомили, що неподалік населеного пункту Водяне під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

«Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості. Бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу», – повідомили у штабі.

Раніше також повідомлялося, що біля Шумів внаслідок вибуху гранати зазнали поранення двоє військовослужбовців.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» на своїх ресурсах у вівторок не пишуть про порушення «тиші».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.