ООС: бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі

Контрольовані Росією сили двічі порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

За даними ООС, бойовики застосовували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю біля населеного пункту Луганське.

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі селища Пікузи (Комінтернове). В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріл Калинівки.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.