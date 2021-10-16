Військові зафіксували 6 порушень на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики протягом дня 16 жовтня на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема, двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Такі дані станом на 17:00 повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Втрат серед військовослужбовців ООС немає, йдеться в повідомленні.

Обстріли зафіксували поблизу Луганського, Новотошківського, Красногорівки, Новолуганського, Кримського, Широкиного, велися вони з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – повідомили у пресцентрі ООС.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» про обстріли 16 жовтня не повідомляє, в угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл своїх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.