На Донбасі минулої доби був 1 обстріл – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, повідомив вранці 6 грудня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріл зафіксували в напрямку Новоселівки – зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. «Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріл», – заявили в пресцентрі.

За повідомленням, станом на 7:00 6 грудня порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сил не зафіксовано.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли станом на ранок 6 грудня не інформували.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.