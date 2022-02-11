Штаб ООС: на Донбасі було 8 порушень 10 лютого

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували біля Пісків, Зайцевого, Гранітного, Тарамчука, Попасної, Водяного, велися вони з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, з безпілотного літального апарата, за допомогою якого скинули три постріли ВОГ-17.

Втрат серед військових внаслідок обстрілів немає, йдеться в повідомленні.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – заявили у штабі.

За даними пресцентру ООС, станом на 7:00 11 лютого з боку бойовиків порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли станом на ранок 11 лютого не заявляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.