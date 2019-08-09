ООС: бойовики 10 разів порушили режим тиші на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Дев’ять порушень зафіксовані 8 серпня, ще один – у ніч на 9 серпня.

Українські військові заявляють, що не мали втрат унаслідок бойових дій.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Ясинуватої. Інформація з ресурсів бойовиків «ЛНР» наразі недоступна.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.