Бойовики двічі упродовж дня відкривали вогонь на Донбасі в бік позицій ЗСУ – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі упродовж денних годин 18 вересня двічі відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував наших військових із підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета. На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Однак неподалік населеного пункту Залізне військовослужбовці Збройних Сил України гасили осередок загорання сухої трави і там здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український військовий зазнав поранення, додали у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про ситуацію на лінії зіткнення протягом дня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.