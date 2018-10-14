Українські військові розповіли про бойові дії на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, від початку доби внаслідок бойових дій були поранені двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. За цей час противник 11 разів порушив режим припинення вогню, при цьому один раз застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Були обстріляні села й селища Піски (на околиці окупованого Донецька), Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове, Водяне та Лебединське (на півдні Донецької області), мовиться в повідомленні.

«Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил», – запевнили військові.

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили, що ще протягом 13 жовтня українські силовики 19 разів порушили режим припинення вогню, а вже 14 жовтня вранці обстріляли позиції бойовиків у селі Саханка на півдні окупованої частини Донеччини. Донецькі бойовики також твердять, що вдень українські військові обстріляли селище шахти 6/7, що належить до окупованої Горлівки, і поранили там в’язня місцевої виправної колонії, який через поранення помер. Незалежних даних про це немає.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня 14 жовтня не робили, але стверджують, що 13 жовтня внаслідок обстрілу українськими військовими загинули дві мирні мешканки в селищі Мар’ївка. Незалежних даних про це так само немає.

Про втрати серед бойовиків обидва угруповання не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.