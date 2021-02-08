Близько сотні будинків у центрі Києва через аварію на тепломережі не мають опалення та гарячої води

Понад 80 будинків у центрі Києва залишилися без опалення та гарячої води через пошкодження тепломережі, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«Близько 2-ї години ночі 8 лютого виявлено експлуатаційне пошкодження трубопроводу за адресою: вулиця Лаврська, 13. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала місце пошкодження і одразу розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено у 86 житлових будинків. Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому, йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, у Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.