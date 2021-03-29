У понад 130 будинків в Києві знову подали опалення після ліквідації аварії на тепломережі – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що комунальники відновили теплопостачання будинків після пошкодження трубопроводу, в результаті чого понад 100 будинків відучора не мали опалення.

«Учора ввечері о 20:50 аварійна бригада «Київтеплоенерго» завершила ремонт пошкодженої тепломережі на вулиці Рибальській, 13. Одразу розпочалося заповнення системи теплоносієм. Близько опівночі система була заповнена, і теплопостачання було відновлено до усіх 133 навколишніх будинків», – йдеться в повідомленні.

Пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія на вулиці Рибальській сталося у неділю вдень.

За даними КМДА, на сьогодні 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. За останні два роки «Київтеплоенерго» замінило 270 кілометрів тепломереж.