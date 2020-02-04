ОПЕК готує надзвичайні заходи через падіння ціни нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) розглядає заходи зі зменшення видобутку нафти на півмільйона барелів на добу. Це пов’язане зі зниженням попиту на нафту через поширення коронавірусу, повідомляє Reuters із посиланням три джерела в країнах ОПЕК.

Учасники групи ОПЕК+, яка включає також і Росію, планують зібратися на надзвичайну зустріч 14–15 лютого замість запланованої раніше на березень чергової зустрічі.

З початку 2020 року ціна нафти впала на 10 доларів і становить нині 56 доларів за барель. Це нижче від рівня, який необхідний багатьом країнам ОПЕК для збереження збалансованих бюджетів. Спалах коронавірусу в Китаї може вплинути в першому кварталі 2020 року на зменшення попиту на чверть мільйона барелів на добу, припускають аналітики і трейдери.

Член ОПЕК Іран заявив 3 лютого, що поширення вірусу завдало удару по попиту і вимагає зусиль для стабілізації цін, повідомило іранське агентство IRNA.

The Wall Street Journal відзначає, що як тимчасовий захід для підтримки ринку розглядається можливість скорочення добового видобутку нафти в Саудівській Аравії на 1 мільйон барелів.