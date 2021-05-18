14% закладів харчування не відкрилися після весняного карантину – Opendatabot

Після весняних карантинних обмежень у кількох регіонах 14% закладів харчування закрилися остаточно – про це повідосляє проєкт із відкритих даних Opendatabot на основі даних ІТ-компанії Poster.

Як нагадують аналітики, наприкінці березня в Києві, Львові та Одесі почався локдаун, який тривав до кінця квітня. Ресторани, кафе та кав’ярні могли працювати тільки навинос.

За даними Poster, станом на 9 травня працювали 86% від кількості закладів, які працювали станом на 7 березня.

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«На травневі свята обмеження були зняті, проте за цей період відновитися не вдалося. Відкрилося +2% ресторанів. Обіг також збільшився лише на 2% у порівнянні з показниками локдауну», – йдеться в аналізі.

Ті ж заклади, які відкрилися, втратили 12% від докарантинних обігів.

За рік, додають у Opendatabot, ресторанний бізнес втратив майже 40% закладів.

Напередодні Кабінет міністрів повідомив, що виплатив одноразову допомогу в обсязі 8 тисяч гривень власникам та працівникам закладів, постраждалих від карантинних обмежень, на загальну суму 1 мільярд гривень.