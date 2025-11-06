Орбан вирушив до Вашингтона на зустріч з Трампом

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив до Вашингтона, де проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Орбана, його поїздка до Вашингтона спрямована на відкриття «нового розділу в угорсько-американських відносинах з президентом Трампом».

«Наша мета – встановити стратегічне партнерство, яке включає енергетичні відносини, інвестиції, співпрацю в оборонній сфері та переговори щодо світу після російсько-української війни. Ми працюємо над угодою, яка базується на взаємній вигоді та служить інтересам усього угорського народу», – написав він в фейсбуці.

Угорщина залежить від РФ від імпорту нафти та газу. На відміну від багатьох своїх сусідів по Євросоюзу, які працювали над скороченням залежності від російських енергоресурсів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, Угорщина з того часу збільшила свої закупівлі.

Ця залежність тепер може становити ризик для енергетичної безпеки Угорщини через санкції США проти найбільших російських виробників нафти – крок, який спрямований на те, щоб посадити Росію за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Будапешт намагався переконати адміністрацію США, що становище Угорщини як країни, що не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, окрім як покладатися на російську нафту, незважаючи на альтернативний нафтопровод, який з’єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію.



