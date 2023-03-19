Завершенням агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності – Зеленський

Ордер на арешт Володимира Путіна, який був виданий Міжнародним кримінальним судом, це «вагомий міжнародно-правовий результат для України», зазначив президент України Володимир Зеленський в своєму відеозверненні 19 березня.

«Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності», – наголосив Зеленський.

Раніше німецькі медіа поширили заяву міністра юстиції Німеччини Марка Бушманна щодо ордеру Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Путіна.

Він заявив, що, якщо МКС звернеться до «Інтерполу» з метою втілення ордеру в життя, німецькі правоохоронці повинні будуть заарештувати Путіна в разі його приїзду до країни і передати його МКС.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.