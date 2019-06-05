Один військовий загинув через обстріли бойовиків на Донбасі – штаб

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що в результаті обстрілів підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі один український військовослужбовець загинув.

«Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї», – йдеться в повідомленні.

Бойовики незаконних збройних угруповань про обстріли окупованих територій з боку ЗСУ 5 червня не повідомляють.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.