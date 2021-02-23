Нова освітня програма для 5-9 класів передбачає більше годин на вивчення 5 предметів, зокрема української мови

Нова типова освітня програма для 5-9 класів передбачає збільшення кількості навчальних годин для вивчення п’яти предметів, зокрема української мови і математики, повідомила 23 лютого пресслужба Міністерства освіти і науки.

За повідомленням, передбачено збільшення кількості навчальних годин на вивчення таких предметів:

українська мова – на 3,5 години (з 13,5 до 17);

іноземна мова – на 2,5 години (з 15 до 17,5);

математика – на 5 годин (з 20 до 25);

природничі предмети – на 2 години (з 30 до 32);

інформатика – на 1,5 години (з 7 до 8,5).

При цьому в МОН додали, що навчальне навантаження учнів не збільшується, а заклад освіти може самостійно схвалювати рішення щодо предметів етичного спрямування. Школи самостійно розроблятимуть навчальні плани.

19 лютого у Міносвіти повідомили про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

Програма розроблена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року, повідомили в МОН.