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23 лютого 2021, Київ 17:30
Новини | Суспільство

Нова освітня програма для 5-9 класів передбачає більше годин на вивчення 5 предметів, зокрема української мови

При цьому в МОН додали, що навчальне навантаження учнів не збільшується, а заклад освіти може самостійно схвалювати рішення щодо предметів етичного спрямування

Нова типова освітня програма для 5-9 класів передбачає збільшення кількості навчальних годин для вивчення п’яти предметів, зокрема української мови і математики, повідомила 23 лютого пресслужба Міністерства освіти і науки.

За повідомленням, передбачено збільшення кількості навчальних годин на вивчення таких предметів:

  • українська мова – на 3,5 години (з 13,5 до 17);
  • іноземна мова – на 2,5 години (з 15 до 17,5);
  • математика – на 5 годин (з 20 до 25);
  • природничі предмети – на 2 години (з 30 до 32);
  • інформатика – на 1,5 години (з 7 до 8,5).

При цьому в МОН додали, що навчальне навантаження учнів не збільшується, а заклад освіти може самостійно схвалювати рішення щодо предметів етичного спрямування. Школи самостійно розроблятимуть навчальні плани.

19 лютого у Міносвіти повідомили про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

Програма розроблена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року, повідомили в МОН.

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