Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

ОВА: на Донеччині внаслідок обстрілів загинула одна людина

Ілюстраційне фото. Наслідки ракетного удару по Часовому яру, Донеччина, 10 липня 2022 року

Російські війська обстрілювали кілька населених пунктів Донецької області протягом доби 17 грудня, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 17 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Часовому Яру. Ще 1 людина в області дістала поранення», – заявив він у своєму Телеграмі.

Читайте також: Від 8 до 10 років за ґратами дали трьом бойовикам, які штурмували міста на Донеччині – СБУ

За даними Кириленка, ніч в області пройшла «відносно спокійно», проте російська армія обстріляла околиці Курахового, а вночі завдала двох артилерійських обстрілів по Авдіївці:

«Снаряди прилітали на 4 вулицях. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо», – додав він.

Також обстрілів зазнали Іванопілля, Торське та Зарічне, проте ніхто не постраждав.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG