ОВА: на Донеччині внаслідок обстрілів загинула одна людина

Російські війська обстрілювали кілька населених пунктів Донецької області протягом доби 17 грудня, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 17 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Часовому Яру. Ще 1 людина в області дістала поранення», – заявив він у своєму Телеграмі.

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За даними Кириленка, ніч в області пройшла «відносно спокійно», проте російська армія обстріляла околиці Курахового, а вночі завдала двох артилерійських обстрілів по Авдіївці:

«Снаряди прилітали на 4 вулицях. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо», – додав він.

Також обстрілів зазнали Іванопілля, Торське та Зарічне, проте ніхто не постраждав.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.