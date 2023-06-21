ОВА: через обстріли РФ у Запорізькій області поранені 4 людини, на Харківщині – одна

Чотири людини були поранені внаслідок російських обстрілів минулої доби в Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Під час вечірньої атаки у Преображенці мінно-вибухових травм зазнали чотири місцеві жителі: жінки 38, 43, 47 років і 54-річний чоловік. Їх оперативно доставили до медичної установи», – написав Малашко у телеграмі.

За його словами, за останню добу загарбники здійснили 87 обстрілів 18 населених пунктів області, надійшло 66 повідомлень про пошкодження і руйнування житлових будинків, господарчих споруд, автотранспорту, складських приміщень, комунікацій.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про поранення однієї людини внаслідок обстрілу Росією Вовчанська минулої доби. «Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років», – написав він у телеграмі вранці 21 червня.

За його словами, протягом минулої доби загарбники обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області, внаслідок чого пошкоджені лінії електропередач, приватні житлові будинки.

«Сьогодні вночі ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих», – додав Синєгубов.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 червня підтвердило загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

В ООН наголосили, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.