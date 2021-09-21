Мінфін розмістив ОВДП на 5 мільярдів гривень

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу ОВДП 21 вересня залучило до бюджету 5,005 мільярда гривень. Чиновники пропонували інвесторам п’ять випусків гривневих паперів із терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 та 3 роки, а також дворічні папери, номіновані в доларах.

Середньозважена дохідність гривневих облігацій склала від 9,7% (за піврічними паперами) до 12,49% (за трирічними ОВДП). Доларові облігації були розміщені з дохідністю 3,9%.

Тиждень тому, 14 вересня, Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,174 мільярда гривень.