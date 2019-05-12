У Пакистані підбили підсумки нападу на готель

У Пакистані підбили підсумки нападу на люксовий готель у портовому місті Ґвадар на півдні країни, що був здійснений 11 травня. За словами військових, протягом кількагодинної перестрілки між нападниками на готель Pearl Continental Hotel і силовиками були вбиті всі троє нападників; спершу помилково повідомляли, що їх було четверо.

Також повідомляють, що нападники не змогли захопити жодного заручника; четверо працівників готелю і пакистанський військовий моряк загинули ще під час штурму будівлі нападниками.

У перебігу нападу і перестрілки також буди поранені двоє армійських офіцерів, двоє військових моряків і двоє працівників готелю.

Відповідальність за напад узяло на себе сепаратистське угруповання місцевого народу белуджів, «Армія визволення Белуджистану». Як заявило угруповання, напад спрямований проти «китайських та інших іноземних інвесторів». Готель, що зазнав нападу, є частиною багатомільярдного (в доларах США) інвестиційного проекту Китаю у Ґвадарі.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив напад як спробу саботувати економічний розвиток його країни і заявив, що не допустить, щоб так сталося. Він також високо оцінив дії силовиків, які зуміли відвернути можливі більші втрати.

Так само засудило напад і високо оцінило «героїчну» реакцію пакистанських силовиків і посольство Китаю в Ісламабаді.

Розвиток порту Ґвадар на Аравійському морі є елементом інвестиційної програми вартістю 60 мільярдів доларів «Китайсько-пакистанський економічний коридор». Цей проект, що об’єднує порт, аеропорт, швидкісне шосе і лікарню, має на меті поєднати з Аравійським морем китайську провінцію Сіньцзян.

У пакистанській провінції Белуджистан на південному заході країни, багатій на нафту, вже тривалий час діє «Армія визволення Белуджистану» – відносно мало активний сепаратистський рух белуджів, які скаржаться на дискримінацію і вимагають для свого народу справедливішої частки ресурсів і багатств регіону.

Крім того, в провінції існує ще кілька войовничих угруповань. Зокрема, новостворений сепаратистський «Фронт національної свободи белуджів», відомий за скороченням латинкою BRAS, узяв на себе відповідальність за напад 18 квітня на автобус, унаслідок якого загинули 14 пасажирів. А 12 квітня смертник підірвав себе на ринку в місті Кветта, центрі провінції – тоді загинули 20 людей, а відповідальність узяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».