Святкування Рош га-Шана в Умані пройшло «без подій надзвичайного характеру» – місцева влада

Святкування Рош га-Шана в Умані на Черкащині пройшло «без подій надзвичайного характеру», заявив начальник Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук.

«Захід відбувся без подій надзвичайного характеру. Дуже гарно спрацювали Національна поліція, ДСНС і місцева влада. Не було звернень з боку громадян, що паломники комусь заважають під час комендантської години…Ми періодично перевіряли укриття, то під час повітряної тривоги укриття завжди були заповнені. Все залежить від особистого ставлення паломників до безпеки», – розповів він в ефірі національного телемарафону



За його словами, всього до Умані приїхали близько 35 тисяч хасидів, вони вже починають роз’їжджатися.

15 вересня перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч в ефірі Радіо Свобода заявив, що достатньої кількості укриттів для усіх паломників-хасидів в Умані немає, однак більшість із них і не йдуть в укриття, коли лунає тривога.

Тисячі хасидів щороку у вересні з’їжджаються до міста Умань на Черкащині, щоб у дні святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року – відвідати могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана. Вони вірять, що це принесе їм щастя на увесь рік. Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня. Попри заклики як української, так і ізраїльської влади утриматися від поїздки до Умані через загрозу обстрілів з боку Росії, до міста прибули тисячі паломників.