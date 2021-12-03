Pandora Papers: у Путіна заявили, що дані про росіян «неможливо перевірити»

Дані про офшори російських чиновників, що фігурують у розслідуваннях Pandora Papers, неможливо перевірити або підтвердити, оскільки цей архів є «неструктурованим набором уривчастих даних, фактично анонімного характеру». Про це заявили в управлінні з питань протидії корупції Адміністрації президента Росії Володимира Путіна у відповідь на запит видання «Новая газета».

Запит стосувався депутатів Державної думи та їхніх родичів, які згадувалися в документах як власники офшорних компаній.

У відповіді адміністрації президента зазначається, що в публікаціях Pandora Papers не виявлено порушень чинного російського законодавства, оскільки в них немає відомостей про іноземні рахунки та вклади чиновників, власниками яких вони залишалися б після 7 серпня 2013 року, коли набрав чинності закон про заборону на іноземні активи для держслужбовців.

Дані про активи російських чиновників за кордоном опубліковані в рамках міжнародного проєкту Pandora Papers – глобального розслідування про офшори та секретні рахунки політиків, держслужбовців та їхніх родичів з усього світу. Зокрема, в Україні проєкт журналістських і громадянських розслідувань «Слідство.інфо» повідомив у своєму фільмі-розслідуванні під назвою «Офшор 95», що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.