Pandora Papers: у Путіна заявили, що дані про росіян «неможливо перевірити»

Дані про офшори російських чиновників, що фігурують у розслідуваннях Pandora Papers, неможливо перевірити або підтвердити, оскільки цей архів є «неструктурованим набором уривчастих даних, фактично анонімного характеру». Про це заявили в управлінні з питань протидії корупції Адміністрації президента Росії Володимира Путіна у відповідь на запит видання «Новая газета».
Запит стосувався депутатів Державної думи та їхніх родичів, які згадувалися в документах як власники офшорних компаній.
У відповіді адміністрації президента зазначається, що в публікаціях Pandora Papers не виявлено порушень чинного російського законодавства, оскільки в них немає відомостей про іноземні рахунки та вклади чиновників, власниками яких вони залишалися б після 7 серпня 2013 року, коли набрав чинності закон про заборону на іноземні активи для держслужбовців.
Дані про активи російських чиновників за кордоном опубліковані в рамках міжнародного проєкту Pandora Papers – глобального розслідування про офшори та секретні рахунки політиків, держслужбовців та їхніх родичів з усього світу. Зокрема, в Україні проєкт журналістських і громадянських розслідувань «Слідство.інфо» повідомив у своєму фільмі-розслідуванні під назвою «Офшор 95», що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
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