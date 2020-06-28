Папа Римський закликав молитися за потерпілих від повеней в Україні

Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами побажав, щоб люди, які потерпають під повеней на заході України, відчули «Господнє втішення і братню допомогу», повідомляє інформаційна система Святого престолу Vatican News.

Промовляючи з вікна Апостольського палацу, папа, зокрема, заохотив молитися за покращення долі народів Близького Сходу, які страждають від війн, «а теж за тих, кого уразили сильні повені в західній Україні: нехай же вони досвідчать Господнє втішення і братерську допомогу», наводить сайт слова понтифіка.

Попередніми днями захід України вразили сильні повені, що спричинили значні руйнування – за оцінками, ще більші, ніж так само руйнівні повені в регіоні 2008 року.