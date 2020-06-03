Папа Римський закликав до примирення на тлі протестів у США

Папа Римський Франциск закликав до національного примирення і припинення насильства у зв’язку з протестами у США.

«Ми не можемо толерувати, заплющувати очі на будь-які прояви расизму та виключення і претендувати на захист сакральності кожного людського життя. Водночас, мусимо визнати, що насильство останніх ночей має характер самознищення та пострілу в себе самих. З насильством нічого не набувається, але багато втрачається», – звернувся понтифік 3 червня.

Папа Франциск, виступаючи у Ватикані, назвав смерть Джорджа Флойда трагедією, заявивши, що молиться за нього і всіх, що «втратили життя через гріх расизму».

У США з 26 травня проходять масові протести проти поліцейського насильства. Вони почалися після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув після затримання. У низці міст протести переросли в заворушення, грабунки і сутички з поліцією. Щонайменше 11 людей загинули через сутички з поліцією, дії мародерів та інших невідомих осіб. Десятки зазнали поранень, тисячі людей заарештовані, в тому числі понад 2500 в Лос-Анджелесі і 2000 – в Нью-Йорку. Напередодні у десятках міст США запровадили комендантську годину.

Сьогодні тисячі людей вийшли на вулиці у Європі на знак солідарності з демонстрантами, які виступають проти расизму в США, де восьму ніч поспіль тривають протести, викликані загибеллю неозброєного чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда в Міннеаполісі, штат Міннесота.

Джорджа Флойда затримали 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін натиснув затриманому коліном на шию та ігнорував скарги на брак повітря. Смерть Флойда констатували в лікарні Міннеаполіса. Відеозаписи інциденту стрімко поширилися соціальними мережами. Влада Міннесоти після проведення судово-медичної експертизи визнала смерть Флойда вбивством. Розтин, проведений на замовлення сім’ї загиблого, теж показав, що він помер від асфіксії.