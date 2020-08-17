Папа Франциск закликав до справедливості і поваги до прав у Білорусі

Папа римський Франциск закликав до справедливості і поваги до прав людини в Білорусі, де 16 серпня десятки тисяч людей вийшли на вулиці, закликаючи до відставки президента країни Олександра Лукашенка після президентських виборів, на яких, за офіційними даними, він здобув перемогу вшосте.

«Я закликаю до діалогу, відмови від насильства і поваги до справедливості і прав», – сказав понтифік у своєму недільному зверненні.

Папа Франциск наголосив, що його думки – із «любою Білоруссю» і що він пильно стежить за ситуацією там після виборів.

14 серпня міністри закордонних справ Європейського союзу ухвалили рішення в принципі про нові санкції проти Білорусі та її керівництва і доручили робочим групам розробити списки тих, хто підпаде під санкції за насильство проти білоруських протестувальників. А кілька лідерів країн ЄС закликали до проведення нових, демократичних виборів в Білорусі під наглядом міжнародних спостерігачів.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу. Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону.