Парламент Азербайджану зупинив співпрацю з Європарламентом через резолюцію щодо Карабаху

Парламент Азербайджану ухвалив рішення про зупинення співпраці з Європейським парламентом у всіх напрямках, повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода.

Крім того, парламентарі вирішили зупинити участь у комітеті парламентського співробітництва ЄС-Азербайджан, а також розпочати процедуру припинення членства у Парламентській асамблеї Євронест. До завершення процедури азербайджанська делегація, як зазначається, не братиме участі у заходах цієї організації.

До МЗС Азербайджану також викликали посла Європейського Союзу в Азербайджані Маріану Куюнджич, їй вручили ноту протесту через резолюцію, ухвалену Європейським парламентом 30 квітня.

У резолюції, зокрема, йдеться про те, що Європарламент підтверджує підтримку прав вірмен Нагірного Карабаху, включаючи захист їхньої ідентичності, майна і культурної спадщини, а також їхнього права на безпечне, безперешкодне й гідне повернення за належних міжнародних гарантій, а також закликає притягнути до відповідальності винних у знищенні вірменської культурної і релігійної спадщини.

Крім того, євродепутати засудили затримання Азербайджаном вірмен і зажадали їхнього негайного і беззастережного звільнення.

Положення резолюції, на думку МЗС Азербайджану, «спотворюють реальність, суперечать принципам об’єктивності, а також зобов’язанням щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав».

«Твердження, висунуті в резолюції щодо повернення вірменських жителів до карабахського регіону, є повністю необґрунтованими, а подібні заклики мають характер втручання у внутрішні справи Азербайджану», – сказано у повідомленні відомства.

У вересні 2023 року Азербайджан у результаті дводенної військової операції повністю взяв під контроль територію невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Абсолютна більшість вірменських жителів, близько 100 тисяч, залишили Карабах, попри заяви азербайджанської влади про готовність забезпечити їхню інтеграцію до азербайджанської держави. 27 вересня при спробі залишити Нагірний Карабах був затриманий ексголова уряду невизнаної республіки, мільярдер Рубен Варданян. Йому висунули звинувачення за кількома кримінальними статтями, у тому числі про фінансування тероризму, участь у створенні та діяльності незаконних збройних формувань.

29 вересня 2023 року азербайджанська влада затримала колишнього командувача армії Нагірного Карабаху Левона Мнацаканяна, а також ексміністра закордонних справ невизнаної республіки Давида Бабаяна.

У серпні 2025 року був оприлюднений із текст «угоди про встановлення миру й міждержавних відносин» між Азербайджаном і Вірменією, згядно з яким країни відмовилися від територіальних претензій одна до одної, а також від обопільного застосування сили.