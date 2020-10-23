Парламент Киргизстану відклав вибори до проведення конституційної реформи

У Киргизстані депутати Жогорку Кенеш (парламенту) 22 жовтня на засіданні без обговорення відразу в трьох читаннях ухвалили поправки до конституційного закону «Про вибори президента Киргизької Республіки і депутатів Жогорку Кенеш Киргизької Республіки».

Законопроєктом пропонується призупинити дію статей 38 і 63, які стосуються термінів проведення президентських і парламентських виборів, до завершення конституційної реформи.

Також визначені терміни конституційної реформи – не пізніше ніж 10 січня 2021 року. Після проведення конституційної реформи, але не пізніше ніж 1 червня 2021 року, мають відбутися повторні або нові вибори депутатів парламенту, зазначено в проєкті закону.

Один з авторів поправок – депутат Акилбек Жапаров – сказав, що проводити за три місяці парламентські, президентські вибори і референдум неможливо «через труднощі у фінансовому плані», тому пропонується провести вибори після конституційної реформи. Чинний парламент буде працювати до проведення цієї реформи.

Законопроєкт підтримали 83 зі 120 депутатів парламенту.

Підсумки попередніх парламентських виборів від 4 жовтня викликали невдоволення партій, що не набрали достатню кількість голосів. У ході масових протестів, які розпочалися 5 жовтня, демонстранти зайняли «Білий дім», в якому засідає парламент і розташований апарат президента, і випустили з-під варти низку політиків, у тому числі Садира Жапарова, який на даний час є прем’єр-міністром і виконує обов’язки президента Киргизстану.

6 жовтня ЦВК визнала вибори недійсними. 15 жовтня президент країни Сооронбай Жеенбеков заявив, що подає у відставку.

17 жовтня члени ЦВК запропонували Жогорку Кенеш у найкоротші терміни розглянути зміни до законодавства, в тому числі про зниження виборчого бар’єру і застави, щоб призначити повторні парламентські вибори на 20 грудня. 21 жовтня ЦВК призначив на цей день дату виборів.

Напередодні в парламенті низка депутатів запропонували провести спочатку конституційну реформу, однак інша частина депутатів виступила проти. 22 жовтня стало відомо, що в парламент все-таки внесли законопроєкт, який передбачає зміну термінів проведення парламентських виборів.

Садир Жапаров раніше заявив, що готовий брати участь у виборах президента, якщо будуть ухвалені поправки в закони, які дозволять йому це зробити. Згідно з чинною конституцією, особа, яка виконує обов’язки президента, не може бути кандидатом на посаду президента.