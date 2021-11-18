Парламент спростив закупівлі послуг із встановлення кисневих станцій

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому проєкт закону 6293, який передбачає спрощення процедури закупівель робіт, пов’язаних із встановленням систем медичних газів.

Відповідне рішення 18 листопада одностайно підтримали 339 народних депутатів, жоден не виступив проти і не утримався, 22 парламентарі не голосували.

Згідно з текстом, закон доповнює пункт закону «Про публічні закупівлі», який містить винятки із загальної процедури. Ці винятки діють на час карантину, запровадженого Кабінетом міністрів, і передбачають спрощення закупівель ліків, вакцин, медичного обладнання інших товарів та послуг, пов’язаних із лікуванням COVID-19.

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Документ додає до цього переліку «роботи та послуги, пов’язані з проєктуванням та встановленням систем постачання медичних газів (у тому числі кисневих станцій, кріогенних ємностей, мереж централізованого киснепостачання та їх складових)».

Верховна Рада 4 листопада підтримала збільшення бюджетних видатків на «закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій».