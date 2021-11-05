Зеленський підписав закон про видатки на кисневі станції для COVID-лікарень

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій» № 1858-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 листопада 2021 року. Про це повідомляє 5 листопада офіційний сайт глави держави.

«Для стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою медичні заклади мають бути забезпечені джерелами подачі кисню. Це можуть бути кисневі балони, портативні кисневі концентратори, кисневі резервуари для рідкого кисню, а також власні системи генерації кисню з повітря – кисневі станції. Встановлення кисневих станцій є надійним способом забезпечення кисневої незалежності медичних закладів. Закон, що його підписав президент, передбачає забезпечення опорних лікарень кисневими станціями, що дасть змогу зменшити попит медзакладів на кисень у балонах і таким чином знизити логістичне навантаження», – ідеться в повідомленні.

Документ на 800 мільйонів гривень збільшує обсяг бюджетних призначень Міністерства охорони здоров’я України. 650 мільйонів гривень передбачено на централізовану закупівлю кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я, 150 мільйонів гривень – на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.