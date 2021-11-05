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Новини | Коронавірус

Зеленський підписав закон про видатки на кисневі станції для COVID-лікарень

Киснева станція в одній із лікарень Одеси

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій» № 1858-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 листопада 2021 року. Про це повідомляє 5 листопада офіційний сайт глави держави.

«Для стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою медичні заклади мають бути забезпечені джерелами подачі кисню. Це можуть бути кисневі балони, портативні кисневі концентратори, кисневі резервуари для рідкого кисню, а також власні системи генерації кисню з повітря – кисневі станції. Встановлення кисневих станцій є надійним способом забезпечення кисневої незалежності медичних закладів. Закон, що його підписав президент, передбачає забезпечення опорних лікарень кисневими станціями, що дасть змогу зменшити попит медзакладів на кисень у балонах і таким чином знизити логістичне навантаження», – ідеться в повідомленні.

Документ на 800 мільйонів гривень збільшує обсяг бюджетних призначень Міністерства охорони здоров’я України. 650 мільйонів гривень передбачено на централізовану закупівлю кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я, 150 мільйонів гривень – на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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