Від початку року НСЗУ виплатила понад 11 млрд грн на лікування пацієнтів із COVID-19 – МОЗ

Від початку року Національна служба здоров’я України виплатила лікарням за лікування пацієнтів із COVID-19 понад 11 мільярдів гривень, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу 18 листопада.

Очільник МОЗ нагадав, що напередодні Кабінет міністрів збільшив тариф на пакет лікування COVID-19 у стаціонарі.

«З 1 листопада НСЗУ платитиме за одну команду, яка надає допомогу пацієнтам із COVID-19 у стаціонарі 634 тисячі гривень. Тариф зріс на 56,6 тисячі гривень. Це вже друге збільшення тарифу, у жовтні тариф збільшували на 23 тисяч гривень», – сказав міністр.

Необхідність збільшення тарифу, за словами Ляшка, виникла, зокрема, і через збільшення споживання кисню хворими уп’ятеро і збільшення кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що з наступного тижня можна очікувати початку виходу регіонів України з «червоної» зони епідемічної небезпеки.

Зараз, за його словами, у «червоній» зоні перебуває 18 регіонів України, з 18 листопада «червоний» рівень епіднебезпеки буде встановлений у Вінницькій області.