На посаду прем'єр-міністра Вірменії знову висунули кандидатуру Пашиняна

Кандидатуру Нікола Пашиняна вдруге висунули на посаду прем'єр-міністра країни, знову за умови необрання. Про це вірменській службі «Радіо Свобода» повідомила керівник фракции «Елк» Лена Назарян.

Кандидатуру Пашиняна висунули парламентські фракції "Царукян" та "Елк", а також ряд депутатів, що раніше залишили фракцію Республіканської партії Вірмении.

Відзначимо, що термін висування кандидатів на пост прем'єр-міністра закінчився сьогодні.

Наразі Пашинян є єдиним кандидатм на пост глави уряду. Якщо і цього разу прем'єра-міністра не оберуть, Національні збори розпустять силою закону і призначать позачергові парламентські вибори.

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Пашинян з тактичних міркувань пішов у відставку 16 жовтня. Він наполягає, що нинішні Національні збори (парламент) «не представляють вірменський народ», і що він отримав мандат від народу на розпуск парламенту 23 вересня, коли його політична сила «Мій крок» виграла вибори до міської ради Єревана, набравши понад 80% голосів.