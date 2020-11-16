Пашинян каже, що не погрожував протестувальникам в Єревані

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не мав на меті погрози, коли казав, що чекає на повернення військових із передової в Нагірному Карабасі, щоб «остаточно вирішити питання з тими, хто скиглить під стінами».

Пашинян вирішив дати пояснення після того, як його слова, написані у фейсбуці, викликали критику з боку опозиції як такі, що закликають до конфронтації.

«Всі зараз нервують, ними легко маніпулювати», – сказав Пашинян. Він пояснив, що планує зустрітися з військовими після їхнього повернення з лінії фронту і сподівається, що вони розвіють звинувачення у «зраді», які лунають на протестах.

«Солдат, який був на передовій, знає ситуацію в Карабасі найкраще. Багато з них просять про зустріч зі мною, і я чекаю на їхнє повернення саме для цього», – пояснив голова уряду Вірменії.

Він сказав про це після того, як троє депутатів від владної фракції «Мій крок» 15 листопада оголосили, що складуть мандат чи вийдуть зі фракції.

Раніше Пашинян заявив, що переглянув десятки відеоматеріалів військовослужбовців із передової і «вражений» їхньою «глибокодумністю».

«Хлопці, ви маєте рацію. Чекаю на вас в Єревані, щоб остаточно вирішити питання з тими, хто скиглить під стінами. Пишаюся вами», – написав Пашинян у фейсбуці.

Омбудсмен Вірменії Арман Татоян назвав заяву голови уряду «надзвичайно небезпечною».

Жителі Вірменії проводять масові акції протесту, виступаючи проти підписаної мирної угоди з Азербайджаном і Росією щодо конфлікту в Нагірному Карабасі. Вони вимагають відставки Пашиняна і називають його «зрадником».

Деякі військові записали відеозвернення на підтримку прем’єр-міністра Вірменії.