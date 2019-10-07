Адвокат Пашинського заявив про загрозу життю його підзахисного в СІЗО

Адвокат колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого суд узяв під арешт, заявив про загрозу життю його підзахисного у слідчому ізоляторі.

Як заявив адвокат Андрій Федур, застосування безальтернативного арешту зроблено з метою «забезпечити фізичне знищення мого підзахисного в Лук’янівському СІЗО» в Києві.

«Планується його фізичне знищення як одного з п’яти ворогів країни-окупанта», – додав Федур, згадуючи заяви російського політолога і депутата Держдуми Сергія Маркова, який назвав Пашинського серед п’яти найбільших українських «воєнних злочинців», а також спогади про те, що саме Пашинський став навесні 2014 року одним із ініціаторів активного опору українських силових структур російським гібридним силам на Донбасі з застосуванням проти них бойової зброї.

Адвокат повідомив, що вже офіційно звернувся до органу досудового розслідування щодо негайного гарантування заходів безпеки, бо, за його словами, «є реальна загроза життю мого підзахисного».

За словами Федура, він буде оскаржувати рішення про арешт, яке він вважає «абсолютно незаконним».

Раніше 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, до 4 грудня, без можливості застави.

4 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутатові через стрілянину, що сталася 31 грудня 2016 року, внаслідок якої інший учасник конфлікту В’ячеслав Хімікус був поранений в ногу.

На початку січня 2017 року Пашинський повідомив про напад на нього ввечері 31 грудня 2016 року. За його версією, яка повторює повідомлення поліції Київської області про з’ясування обставин нападу, депутат, ледь не врізавшись у темряві на лісовій дорозі в авто з вимкненими габаритними вогнями, попросив чоловіків біля нього ввімкнути ці вогні, після чого один із чоловіків, вочевидь нетверезий, кинувся до депутата з пляшкою в руці й погрозами.

За словами Пашинського, він здійснив попереджувальний постріл у повітря зі свого легального пістолета, але нападник ударив депутата пляшкою по голові; той, упавши, вже лежачи вистрілив нападникові в ногу. Після того депутат надав пораненому медичну допомогу і викликав швидку допомогу і поліцію.

Натомість постраждалий учасник інциденту стверджував, що попереджувального пострілу Пашинський не робив. За його версією, він допомагав незнайомцеві заштовхнути автомобіль, який заглух, на узбіччя дороги, коли машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!». Хімікус стверджував, що, якби не вдарив Пашинського, куля була б у нього не у стегні, а у грудях.

У 2017 році Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Сергія Пашинського. А в листопаді 2018 В’ячеславу Хімікусу повідомили про підозру в хуліганстві. Після того справу проти Пашинського ще раз поновили, закрили і нещодавно знову поновили з новою кваліфікацією.