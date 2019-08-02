У МВС пояснили, що робитимуть патрулі нацгвардійців

У міністерстві внутрішніх справ України запевнили, що побоювання громадян з приводу патрулювання вулиць нацгвардійцями безпідставні.

«Шановні українці, від вас надійшло багато зауважень щодо самостійного патрулювання вулиць міст та населених пунктів гвардійцями. Ви висловили побоювання, що вони матимуть необмежені повноваження та порушуватимуть ваші права. Перш за все, хочемо вам нагадати, що у своїй діяльності НГУ керується виключно Конституцією України та Законом про Національну гвардію», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві запевняють, що гвардійців не будуть використовувати для обмеження прав і свобод громадян.

«Керуючись статтею 12 пунктом 2 Закону України про Національну гвардію, підкреслюємо, що самостійні патрулі гвардійців на вулицях ваших населених пунктів покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та держави від злочинних та інших протиправних посягань. Окремо нагадуємо, що патрулі гвардійців будуть нести службу в особливо криміногенних районах ваших міст та у місцях масових скупчень людей», – наголосили в МВС.

З 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії України патрулюють українські населені пункти. Патрульних гвардійців озброїли спецзасобами та штатною зброєю. Також вони мають планшети, підключені до інформаційного порталу Національної поліції.