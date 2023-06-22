«Боротимемося з російською пропагандою, посилаючись на факти» – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел закликав до боротьби з російською пропагандою, яка, за його словами, досі має вплив на чеське суспільство. Про це він сказав 22 червня в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на полях міжнародної конференції Чеського радіо з нагоди 100-річчя радіомовлення в Чехії.

«Ми будемо боротися з російською пропагандою такими методами, як і боролися довгий час до цього – посилатися на факти, розвінчувати міфи й пропагувати цінності, на яких побудоване наше суспільство… Ділитися інформацією з поля бою, показуючи людям справжню картинку, справжні емоції. Адже це те, що дійсно має сенс. Люди мають бачити, що насправді відбувається в Україні, а не спотворену реальність, яку показує російська пропаганда», – розповів Радіо Свобода Петр Павел.

У виступі на конференції глава держави згадав і про журналістів, які нині перебувають у полоні РФ, зокрема, про автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

Чеське радіо та інші організатори заходу перед його початком зазнали хакерських атак. За словами президента Чехії, немає «кращого доказу важливості інформації під час конфліктів, як хакерська атака на конференцію з інформації».

Західні чиновники раніше заявляли, що російський уряд є світовим лідером у хакерстві та використовує кібершпигунство проти іноземних урядів. Москва незмінно заперечує, що здійснює хакерські операції.