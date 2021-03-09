Павло Вовк знову не з’явився до суду – ВАКС

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вкотре не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду, повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі ВАКС.

«Нині було заплановане засідання(9 березня – ред.), на яке голова ОАСК вкотре не з’явився. Тож слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змушений був вкотре застосувати до нього примусовий привід», – розповіли у пресслужбі.

У ВАКС додали, що наступне засідання призначили на 15 березня.

22 лютого Вовка вчетверте не змогли доставити до Вищого антикорупційного суду.

Раніше Павло Вовк заявив, що перебуває на робочому місці і не переховується від Національного антикорупційного бюро.

Для Вовка просять заставу у 3 мільйони гривень. Арештувати його не можна через суддівський імунітет, який не зняла Вища рада правосуддя. НАБУ зверталося до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проєктом відповідного клопотання та проханням ініціювати перед ВРП питання про дозвіл на затримання та взяття від варту Вовка.

17 липня 2020-го стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

Також Вовк наголосив, що детективи не вручали йому підозру.