Вирішити ситуацію з приводом у суд голови ОАСК Вовка може лише генпрокурор – НАБУ

Ухвала про привід щодо голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка не дає права затримувати підозрюваного або проникати до його житла чи іншого володіння, вирішити цю ситуацію може лише генпрокурор, повідомила 18 лютого пресслужба НАБУ.

«Детективи НАБУ двічі, 8 та 16 лютого 2021 року, прибували до Окружного адміністративного суду Києва для виконання ухвал ВАКС про примусовий привід підозрюваного голови ОАСК до суду для участі у засіданні з обрання йому запобіжного заходу. Виконати ухвалу не вдалося: вона не надає права затримувати підозрюваного або проникати до його житла чи іншого володіння, а голова та судді ОАСК вжили всіх заходів для того, щоб детективи не могли потрапити до приміщення суду», – йдеться у повідомленні.

Детективам НАБУ в ОАСК постійно повідомляють про відсутність голови суду на робочому місці через його перебування у відпустці, там також змінили пропускний режим,

Із листопада 2020 року потрапити на другий поверх, де розташоване робоче місце підозрюваного голови ОАСК, стороннім особам можна лише за дозволом, який, за даними НАБУ, надає один із підозрюваних учасників злочинної організації, очолюваної головою ОАСК.

«Наразі детективи утримуються від силового проникнення до судової установи. Водночас, сам голова ОАСК у соціальних мережах створює видимість відкритості до правосуддя, публікує неправдиві заяви та звинувачення на адресу НАБУ», – уточнюють в антикорупційному бюро.

У НАБУ відзначили, що вирішити цю ситуацію може лише генпрокурор Ірина Венедіктова, «чия бездіяльність впродовж півроку позбавляє слідство можливості використати передбачені законодавством процедури для досягнення завдань кримінального провадження».

«Починаючи з липня 2020 року і до сьогодні, детективи НАБУ тричі ініціювали перед генеральним прокурором клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного голови ОАСК для звернення з цими клопотаннями до ВРП. Однак ОГП досі цього не зробив», – поінформували у відомстві.

В Офісі генерального прокурора наразі не відреагували на звинувачення з боку НАБУ.

Сам голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив 16 лютого, що перебуває на робочому місці і не переховується від Національного антикорупційного бюро.

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка вдруге не змогли доставити до Вищого антикорупційного суду, слідчий суддя знову ухвалив рішення про те, щоб його доправили до суду.

«Слідчий суддя застосував повторний, це вже третій примусовий привід до голови ОАСК, оскільки і цього разу він (Павло Вовк – ред.) не з’явився на засідання та не був на нього доставлений», – повідомили у ВАКС.

У пресслужбі зазначили, що наступне засідання суду призначили на 18 лютого.

Павло Вовк раніше назвав незаконним рішення Вищого антикорупційного суду про його примусовий привід на засідання для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

3 лютого у ВАКС повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про примусове доправлення голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомила пресслужба ВАКС, 3 лютого у Вищому антикорупційному суді був запланований розгляд клопотання про застосування до Вовка запобіжного заходу у вигляді застави, але він до суду не прийшов і про причини неприбуття не повідомив.

У Національному антикорупційному бюро перед цим повідомили, що детективи НАБУ намагалися вручити голові ОАСК клопотання про відсторонення його від адміністративної посади голови суду, але він відмовився його отримувати, а також вкотре не з’явився за повісткою про виклик до НАБУ.

Для Вовка просять заставу у 3 мільйони гривень. Арештувати його не можна через суддівський імунітет, який не зняла Вища рада правосуддя. НАБУ зверталося до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проєктом відповідного клопотання та проханням ініціювати перед ВРП питання про дозвіл на затримання та взяття від варту Вовка.

17 липня 2020-го стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

Також Вовк наголосив, що детективи не вручали йому підозру.