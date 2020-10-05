НАБУ викликає Вовка та ще трьох суддів Окружного адмінсуду для участі у слідчих діях

Національне антикорупційне бюро України викликає голову Окружного адміністративного суду Києва та ще трьох суддів для участі у слідчих діях на 9 та 12 жовтня.

У повістках йдеться, що суддів викликають до НАБУ «для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вручення процесуальних документів тощо».

Крім Вовка, бюро викликає Євгенія Аблова, Ігоря Погрібніченка та Володимира Келеберду.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник, інші судді та адвокати проходять у справі про так звані «плівки Вовка».

За даними слідства, підозрювані «мали на меті захоплення державної влади через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі». Національне антикорупційне бюро раніше оприлюднило записи розмов ймовірно суддів Окружного адмінсуду, зокрема, його голови – Павла Вовка.

На початку вересня Вища рада правосуддя повернула генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій три клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК і ще два відмовилася задовольнити. Раніше того ж дня ВРП відмовилася відсторонити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук Вовка і ще кількох суддів ОАСК, яких підозрює в намірі захопити державну владу. У НАБУ заявили, що вдалися до такого кроку, бо підозрювані не прибували на допити, а місце їх перебування було невідоме. У відповідь Вовк заявив про тиск на суд і стверджував, що йому ніхто не вручав ані повісток, ані підозр.