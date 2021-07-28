Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини

Заходи ПЦУ з нагоди хрещення Руси-України завершилися без порушень – поліція Києва

Урочистості, організовані ПЦУ, відбулися в Михайлвівському Золотоверхому соборі та на Володимирській гірці в Києві

Масові заходи, організовані 28 липня в центрі Києва Православною церквою України, відбулися без порушень громадського порядку. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Станом на 14:00 масові заходи в центрі столиці відбулися без порушень громадського порядку та завершені. Правоохоронці продовжують нести службу та забезпечувати правопорядок», – ідеться в повідомленні.

Православна церква України, на відміну від УПЦ МП, цього року вирішила відмовитися від багатотисячної хресної ходи з нагоди 1033-ї річниці хрещення Руси-України.

Президент України Володимир Зеленський заявив про недостатні заходи безпеки проти коронавірусної інфекції нового типу під час проведення хресної ходи, організованої УПЦ МП 27 липня в Києві.

Адепти Української православної церкви (Московського патріархату) провели 27 липня на Володимирській гірці в Києві молебень із нагоди 1033-ї річниці хрещення Русі. Лише незначна частина учасників урочистостей мала на обличчях захисні маски. За оприлюдненими даними Національної поліції, на хресну ходу УПЦ (Московського патріархату) зібралися близько 55 тисяч громадян.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG