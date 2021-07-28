Заходи ПЦУ з нагоди хрещення Руси-України завершилися без порушень – поліція Києва

Масові заходи, організовані 28 липня в центрі Києва Православною церквою України, відбулися без порушень громадського порядку. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Станом на 14:00 масові заходи в центрі столиці відбулися без порушень громадського порядку та завершені. Правоохоронці продовжують нести службу та забезпечувати правопорядок», – ідеться в повідомленні.

Православна церква України, на відміну від УПЦ МП, цього року вирішила відмовитися від багатотисячної хресної ходи з нагоди 1033-ї річниці хрещення Руси-України.

Президент України Володимир Зеленський заявив про недостатні заходи безпеки проти коронавірусної інфекції нового типу під час проведення хресної ходи, організованої УПЦ МП 27 липня в Києві.

Адепти Української православної церкви (Московського патріархату) провели 27 липня на Володимирській гірці в Києві молебень із нагоди 1033-ї річниці хрещення Русі. Лише незначна частина учасників урочистостей мала на обличчях захисні маски. За оприлюдненими даними Національної поліції, на хресну ходу УПЦ (Московського патріархату) зібралися близько 55 тисяч громадян.