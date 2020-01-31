Пентагон знову збільшив кількість травмованих внаслідок удару Ірану по американських базах в Іраку

Пентагон знову збільшив кількість військових, які зазнали травм внаслідок ракетного удару Ірану по американських базах в Іраку на початку січня.

Представник Пентагону Томас Кемпбелл зазначив, що станом на 30 січня «загалом у 64 військових США діагностували легкі черепно-мозкові травми». 39 з них вже повернулися до служби.

Іран 8 січня завдав ракетного удару по двох військових базах в Іраку, де дислокуються американські війська і війська коаліції, що ведуть операції проти угруповання «Ісламська держава». Згідно із заявою Міністерства оборони США, більш як 10 балістичних ракет були випущені по базах в Айн-Асаді та Ірбілі.

Спочатку США стверджували, що під час обстрілу ніхто не постраждав, хоча Іран заявляв про десятки убитих.

Пізніше Пентагон визнав, що постраждали 11 американців, потім ця цифра збільшилася до 34. При цьому ЗМІ писали, що Іран навмисно завдав «обережний» удар, щоб число втрат серед американців було мінімальним.

28 січня у Пентагоні заявили, що постраждали близько 50 військових.