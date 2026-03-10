Геґсет попередив про «найінтенсивніший день ударів» по Ірану

Американські військові не відступлять, доки «ворог не буде повністю та рішуче розгромлений», заявив 10 березня міністр оборони США Піт Геґсет.

«Сьогодні знову буде наш найінтенсивніший день ударів всередині Ірану. Найбільше винищувачів, найбільше бомбардувальників, найбільше ударів, розвідка, яка є більш досконалою та кращою, ніж будь-коли», – сказав Геґсет.

Очільник Пентагону також зазначив, що за останню добу «Іран випустив найменшу кількість ракет, яку він будь-коли міг випустити».

Міністру оборони США (згідно з указом президента Дональда Трампа відомство називають також військовим міністерством) поставили запитання і про можливі терміни завершення спільної з Ізраїлем операції проти Ірану. У відповіді він повторив, що війна не буде нескінченною, і лише Трамп може вирішити, як довго триватиме кампанія.

Президент США Дональд Трамп раніше цього тижня заявив, що військова операція проти Ірану закінчиться «дуже скоро». «Ми здобуваємо дуже переконливі перемоги. Ми значно випереджаємо графік», – заявив Трамп на пресконференції у Флориді. Водночас він сказав, що по Ірану буде завдано «набагато сильнішого удару», якщо Тегеран заблокує постачання нафти на Близькому Сході.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази в Перській затоці. Під удари також потрапляють цивільні об’єкти на територіях регіональних сусідів Ірану

Дональд Трамп, говорячи про цілі військової операції, згадував про необхідність «усунути безпосередні загрози» з боку Ірану, зокрема його ракетний арсенал. Американський лідер охарактеризував іранський режим як «жорстоку групу дуже жорстких та жахливих людей». Щодо термінів операції Трамп зазначав, що він може вести довгу кампанію. Він називав й інші часові орієнтири, зокрема «чотири-п’ять тижнів».

США розслідують, чи була одним із ударів зруйнована школа для дівчаток у місті Мінаб, через що загинули, за іранськими даними, не менш як 168 дітей.