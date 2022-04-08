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США надали Україні допомоги на 1,7 млрд доларів від початку вторгнення РФ – Пентагон

Зокрема, йдеться про надання Україні понад 1400 зенітних комплексів Stinger

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого США оголосили про надання Україні допомоги в сфері безпеки на понад 1,7 мільярда доларів, а загалом від початку роботи адміністрації Джо Байдена – на 2,4 мільярда доларів, повідомив Пентагон 7 квітня.

Зокрема, за цими даними, уряд США ухвалив виділити Україні цілу низку військової техніки, частину якої вже надали:

  • понад 1400 зенітних комплексів Stinger
  • Більше ніж 5000 протитанкових систем Javelin
  • понад 7000 інших протитанкових систем
  • сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade
  • понад 50 мільйонів набоїв
  • 45 тисяч комплектів бронежилетів і касок
  • ракетні системи з лазерним наведенням
  • безпілотні повітряні системи Puma
  • прилади нічного бачення, тепловізійні системи й оптика
  • послуги супутникової зйомки
  • медичне приладдя, включно з аптечками першої допомоги.

«Адміністрація працює цілодобово, щоб виконати пріоритетні запити України щодо надання допомоги в сфері безпеки, доставляючи зброю із запасів США, коли вона доступна, та сприяючи доставці зброї союзниками і партнерами, коли їхні системи краще відповідають потребам України», – йдеться в звіті Пентагону.

5 квітня адміністрація США оголосила про надання Україні додаткової допомоги в сфері безпеки в розмірі 100 мільйонів доларів.

Читайте також: НАТО продовжить надавати підтримку Україні – заява саміту

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