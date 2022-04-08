США надали Україні допомоги на 1,7 млрд доларів від початку вторгнення РФ – Пентагон

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого США оголосили про надання Україні допомоги в сфері безпеки на понад 1,7 мільярда доларів, а загалом від початку роботи адміністрації Джо Байдена – на 2,4 мільярда доларів, повідомив Пентагон 7 квітня.

Зокрема, за цими даними, уряд США ухвалив виділити Україні цілу низку військової техніки, частину якої вже надали:

понад 1400 зенітних комплексів Stinger

Більше ніж 5000 протитанкових систем Javelin

понад 7000 інших протитанкових систем

сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade

понад 50 мільйонів набоїв

45 тисяч комплектів бронежилетів і касок

ракетні системи з лазерним наведенням

безпілотні повітряні системи Puma

прилади нічного бачення, тепловізійні системи й оптика

послуги супутникової зйомки

медичне приладдя, включно з аптечками першої допомоги.

«Адміністрація працює цілодобово, щоб виконати пріоритетні запити України щодо надання допомоги в сфері безпеки, доставляючи зброю із запасів США, коли вона доступна, та сприяючи доставці зброї союзниками і партнерами, коли їхні системи краще відповідають потребам України», – йдеться в звіті Пентагону.

5 квітня адміністрація США оголосила про надання Україні додаткової допомоги в сфері безпеки в розмірі 100 мільйонів доларів.

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