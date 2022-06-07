Голова Пентагону проведе засідання контактної групи щодо оборони України в штабквартирі НАТО

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін очолить засідання контактної групи щодо оборони України в Брюсселі, повідомляє пресслужба Пентагону.

За повідомленням, засідання відбудеться в штабквартирі НАТО 15 червня.

«Міністр Остін знову запросив міністрів оборони та очільників оборонних відомств з усього світу обговорити поточну кризу в Україні», – йдеться в анонсі.

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Очікується, що Остін відкриє зустріч вступною промовою, а після неї виступить на спільній пресконференції з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 2 червня, що війна Росії проти України стала «війною на виснаження», і західні країни повинні готуватися до «довгого шляху», попередив голова НАТО Єнс Столтенберґ 2 червня після переговорів із президентом США Джо Байденом.