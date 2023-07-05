ОВА: після удару РФ по Первомайському 9 житлових будинків залишилися без вікон і дверей

Після російського ракетного удару по Первомайському дев’ять житлових будинків залишилися без вікон і дверей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Всього пошкоджені 18 житлових будинків, 9 з них повністю без вікон і дверей. Решта мають незначні руйнування. Ми надали понад 6,5 тисячі листів ОСБ для оперативного ремонту, щоб закрити вікна і двері», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За останніми даними, внаслідок удару військ ракетою «Іскандер» по місту Первомайський постраждали 43 людини, серед них – 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

Олег Синєгубов нагадав, що семеро людей все ще перебувають у лікарні.

«Люди переважно зазнали осколкових поранень, від скла. 10-місячна дитина, яка перебувала в реанімації, постраждала від вибухової хвилі. Наразі її стан оцінюють як середньої тяжкості», – додав він.

За даними місцевої влади, вибух у місті Первомайський пролунав близько 13:35. У МВС України наголосили, що поряд із місцем удару розташовані лише житлові будинки, «це мирний район міста, де немає жодного військового об’єкту».

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область. Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.