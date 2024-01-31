19-річного жителя Петербурга засудили до восьми років увʼязнення в справі про диверсію

Суд у російському Санкт-Петербурзі засудив до восьми років увʼязнення 19-річного місцевого жителя Вʼячеслава Зайцева. Його визнали винним у справі про диверсію на залізниці, повідомили в обʼєднаній пресслужбі судів міста 31 січня.

У матеріалах справи зазначено, що в середині березня 2023 року Зайцев підпалив релейну шафу біля станції Горєлове. Зробив він це нібито за завданням якогось куратора за 10 тисяч рублів. Як доказ виконаної роботи Зайцев зняв пожежу на відео. Збитки від підпалу становили трохи більш як 1500 рублів.

За повідомленням, Зайцев визнав провину. Збитки він відшкодував на стадії попереднього розслідування. Обвинувачення просило позбавити його свободи на девʼять років.

Під час дебатів Зайцев пояснив, що не виступає проти війни з Україною, а релейну шафу пошкодив, щоб заробити грошей. Його адвокати зазначили, що Зайцев написав заяву до військкомату, щоб його відправили на війну.

За рішенням суду перші два роки Зайцев відбуватиме у вʼязниці, решту – в колонії суворого режиму.