У штабі ООС розповіли подробиці підриву двох військових 25 серпня

У штабі ООС розповіли подробиці підриву двох військових на Донбасі 25 серпня.

«25 серпня, в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2. Внаслідок вибуху вони отримали осколкові поранення і зараз знаходяться на лікуванні. Стан їхнього здоров’я задовільний», – мовиться у повідомленні.

Попередньо встановили, що протипіхотну міну «закинули дистанційним методом». У штабі зазначили, що до подібних провокацій вдаються бойовики і в Донецькій, і в Луганській областях.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.