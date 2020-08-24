На Донбасі минулої доби зафіксували три порушення тиші – штаб ООС

Три порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували минулої доби на Донбасі, повідомляє вранці 24 серпня пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету, а біля Зайцевого – відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними і не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також, минулої доби, виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка», – йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає, додали у пресцентрі.

За даними українських військових, від початку нової доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про ситуацію на фронті не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.