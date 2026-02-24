Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

План Росії щодо України провалився – голова МЗС Чехії на Генасамблеї ООН

Петр Мацінка нагадав, що в історії було багато тих, хто «вірив, що час на їхньому боці, але час діє проти них»
Петр Мацінка нагадав, що в історії було багато тих, хто «вірив, що час на їхньому боці, але час діє проти них»

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка на засіданні Генеральної асамблеї ООН 24 лютого закликав Росію визнати, що її план стосовно України провалився.

Звертаючись у своєму виступі до голови МЗС Росії Сергія Лаврова, який не був присутній на засіданні, чеський політик наголосив, що жодна велика країна не може виграти бій з реальністю.

Він нагадав, що в історії було багато тих, хто «вірив, що час на їхньому боці, але час діє проти них».

В історії є багато тих, хто вірив, що час стоїть на їхньому боці, але насправді час прямує проти них, наголосив чеський міністр. При цьому великі країни можуть пережити поразку, але не стратегію, в якої немає кінця.

Читайте також: Заява G7: лише Україна та РФ можуть досягти мирної угоди «у добросовісних переговорах»

На думку міністра, вже на часі, щоб Росія «визнала, що її план провалився».

«Ви можете тимчасово контролювати територію й наратив, створювати й контролювати пропаганду, але не можете контролювати час. А час завжди відкриває, хто говорить про безпеку, а хто її руйнує», – зазначив Мацінка.

На його думку, сила глобальної потуги лужить не в здатності розпочати війну, але в тому, щоб її закінчити.

Раніше ISW озвучував оцінку, що намір російського військового командування провести широкомасштабний літній наступ демонструє незацікавленість Кремля у пошуку рішення для завершення війни шляхом переговорів у найближчі тижні чи місяці.

«Україна бореться і за нашу свободу». Кілька тисяч людей у Празі вийшли на акцію на підтримку України (відео)
Embed
«Україна бореться і за нашу свободу». Кілька тисяч людей у Празі вийшли на акцію на підтримку України (відео)
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:01:36 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG