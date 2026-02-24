План Росії щодо України провалився – голова МЗС Чехії на Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка на засіданні Генеральної асамблеї ООН 24 лютого закликав Росію визнати, що її план стосовно України провалився.

Звертаючись у своєму виступі до голови МЗС Росії Сергія Лаврова, який не був присутній на засіданні, чеський політик наголосив, що жодна велика країна не може виграти бій з реальністю.

Він нагадав, що в історії було багато тих, хто «вірив, що час на їхньому боці, але час діє проти них».

В історії є багато тих, хто вірив, що час стоїть на їхньому боці, але насправді час прямує проти них, наголосив чеський міністр. При цьому великі країни можуть пережити поразку, але не стратегію, в якої немає кінця.

На думку міністра, вже на часі, щоб Росія «визнала, що її план провалився».

«Ви можете тимчасово контролювати територію й наратив, створювати й контролювати пропаганду, але не можете контролювати час. А час завжди відкриває, хто говорить про безпеку, а хто її руйнує», – зазначив Мацінка.

На його думку, сила глобальної потуги лужить не в здатності розпочати війну, але в тому, щоб її закінчити.

Раніше ISW озвучував оцінку, що намір російського військового командування провести широкомасштабний літній наступ демонструє незацікавленість Кремля у пошуку рішення для завершення війни шляхом переговорів у найближчі тижні чи місяці.



