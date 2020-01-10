Побиття військової на Одещині досі розслідують, корупції у частині не знайшли – командування

Внутрішнє розслідування не виявило фактів корупції у військовій частині на Одещині, де побили дівчину-військовослужбовця Наталію Куліш, повідомили на сторінці оперативного командування «Південь» у фейсбуці.

Про можливі крадіжки у частині А3438 заявила сама військовослужбовиця. Вона також припустила, що побиття було викликано її заявами та обіцянками розповісти про корупцію в частині – інший солдат, Віра Загороднюк, вибила їй два зубних імпланти.

«За результатами службового розслідування встановлено, що жоден факт, про які так намагалась донести суспільству солдат Наталія Куліш не підтвердився. Стосовно сухих пайків, які на думку солдата Наталії Куліш, користуються шаленою популярністю, і їх крадуть із складів військової частини, то акти інвентаризаційної комісії доводять зворотнє. Щодо крадіжок із солдатських казанів, то це взагалі нісенітниця, адже військовослужбовців цієї військової частини годує приватна фірма-постачальник, працівникам якої ну аж ніяк не вигідно красти самим у себе», – говориться у повідомленні.

Куліш також заявляла Радіо Свобода, що факт її побиття ігнорувався офіцерами частини – підполковником Дмитром Ангелюком та старшим лейтенантом Михайлом Савичем. Ангелюк в коментарі Радіо Свобода заперечував ці обвинувачення, Савич не коментував інцидент ЗМІ.

Як уточнив в коментарі Радіо Свобода начальник прес-центру оперативного командування «Південь» Віталій Соколенко, провадження про побиття зараз розслідується.

«Цим займаються слідчі органи Державного бюро розслідувань, результати, думаю, будуть найближчим часом. Всередині частини була проведене неупереджена перевірка, в нас є свої результати. Сподіваємось, що будуть встановлені причинові зв’язки, що будуть встановлені, якщо вони є», – заявив Соколенко. Прес-служба ДБР не відповідала на запитання Радіо Свобода стосовно справи Куліш, яке розслідує агенція.

Куліш виписали зі шпиталю та надали їй відпустку після хвороби на 15 діб. Їй, як і обіцяли, вставили нові зубні імпланти і, за словами Соколенка, в неї немає претензій, тож у майбутньому солдата планують перевести в іншу частину або до іншого виду збройних сил – сама Куліш подавала рапорт про переведення в морську піхоту. Куліш не стала коментувати Радіо Свобода свої подальші дії чи поведінку командування. В «Фейсбуці» вона написала, що не має претензій до Військово-медичного клінічного Південного регіону.