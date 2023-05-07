Укргідрометцентр попереджає про мокрий сніг у Карпатах 8 травня

В Укргідрометцентрі повідомили, що в ніч на 8 травня у більшості західних областей, а вдень в Карпатському регіоні та в південній частині часом дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без опадів.

«Температура вночі 1-6° тепла, у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, температура на півдні країни 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та в південній частині до 17°. На високогір’ї Карпат температура вночі та вдень 0-5° тепла», – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру у фейсбуці.

Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с, кажуть синоптики.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; Вдень 9-14° тепла. У Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.